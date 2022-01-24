Eşeğe ‘gerdan kır’ demişler, dönmüş zart diye gaz çıkarmış

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddenin kaldırılması için kanun teklifi hazırlayan CHP'yi bakın nasıl eleştirdi:

"İki kelimede bir "ötekileştirmeyin" deyip "ötekileştirmenin" dibine vuran..,

Sürekli nefret dili kullanıp, hakaret edip, "ayrıştırmayın, kutuplaştırmayın" diyen muhalefet...

Ve bu sahtekarlığı yutturduğunu zanneden kıtıpiyozlar...

Halkın değerlerine zerre kadar saygısı olmayan, bir taraftan İslam düşmanlığı yapmaya devam ederken diğer taraftan "hadi gelin helalleşelim" diyecek kadar pişkinler...

Eskiden beri böyleydiler. Hiç değişmediler... Sadece değerlerine değil, halkın teveccüh ettiği liderlere de hakaret ettiler.

Siyaset adına yaptıkları paçozluktan ileri gidemedi.

CHP'nin '3 Ö'sünden (Özel, Öztrak, Özkoç) biri olan Engin Özkoç, Erdoğan'a hakaret ettiği için 50 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu...

Kılıçdaroğlu'nun hakaret davalarından dolayı ödemek zorunda kaldığı tazminat milyonları geçti...

Tanımam etmem, hangi ara gazeteci oldu onu da bilmem.

28 Şubat'ın postal yalayıcısı abisi karşısında, sağında solunda küfürbaz vekiller de var. Belli ki gaza gelmiş. Cumhurbaşkanına güya atasözüyle düpedüz hakaret ediyor...

Ona bana veya herhangi birine değil, cumhurbaşkanına ve makamına hakaret ediyor...

Çok şaşırılacak bir şey değil. Yapmadıkları iş değil. 20 yıldır böyle kutuplaştırdılar zaten. Halkın yarıdan fazlasının teveccüh ettiği, sandıkta sahiplendiği, bağrına bastığı, darbe teşebbüsünde göğsünü siper ettiği bir lidere hakaret etmek "kutuplaştırmanın", "ötekileştirmenin" daniskası değil midir?..

Yalan, dolan, hakaret, aşağılama, ötekileştirme ve hatta tehdit muhalefetin siyaset tarzı. Aslında becerebildikleri şey bu...

Gözaltındayken, polis aracından inerken kelepçe vurulmamasına rağmen, hemen iki elini arkaya bağlıyor. "Ters kelepçe vurdular" algısını oluşturmak için.

Sahtekarlık, mizansen, kurgu ruhlarında var...

İfadesi de ortaya çıktı.

Diyor ki; "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir."

Pişkinliğin kitabını yazıyor!

"Toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup" olması gerektiğiymiş?!..

Ha bir de yanlış anlaşılmasın diye sözün orijinalini de değiştirmiş?!..

Bu arada kutuplaştırmayı engelleyecek, ve de helalleşecek CHP, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddenin kaldırılması için kanun teklifi hazırlamış!..

Bir atasözü vardır. "Anırmasıyla bilinen, güzel gözlü, koca kulaklı 'ortabaş' bir hayvana; "gerdan kır" demişler, dönmüş mabadından gaz salıvermiş."

Mevzuyla ne alakası mı var?

"Birleştirici" olsun diye söyledik...

Hakaret olmasın diye de, sözün orijinalini değiştirdik!.."