Esed'le görüşecek mi? Erdoğan'dan “hadi bir bakalım” açılımı! Belki bu görüşmelere gaz vermek için yapılıyor bu yorumlar

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikası üzerine yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Erdoğan'ın, Şam rejimi ile diyalog kurulmasının terör örgütü PKK'nın sonunu getireceğine dair umutları dile getirdiğini belirten Tayiz, bu açılımın kamuoyunda destek oluşturma amaçlı yapıldığını savundu. Ancak, Şam rejimiyle diyalogun yeterli olmayabileceğini ve ABD ile Rusya'nın bölgede etkili olduğunu vurgulayan Tayiz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sonrası yaptığı, 'Suriye açılımı' olarak yorumlanan açıklamaları kamuoyunda çokça tartışıldı. Erdoğan'ın sözleri Ankara açısından küçük ama Şam için büyük bir 'açılım'.

Fakat yorumların çoğu fazla iyimser.

Şöyle ki; Ankara-Şam diyaloğunun, PKK'nın "kanton" devletinin sonunu getireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Suriyeliler ise sanki yarından tezi yok evlerine dönecek.

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Belki bu görüşmelere gaz vermek için yapılıyor bu yorumlar. Kamuoyunda destek oluşturabilmek için.

Oysa Şam'la diyalog terör örgütünün sonunu getirecek olsaydı Ankara o teması en az yüz kez kurmuştu. Hatta, diyalog ve temas kanallarını bugüne kadar hiç kesmez, kapatmazdı.

Suriye'nin kuzeyinde ipler Şam rejiminden daha çok ABD'nin elinde.

Rusya'nın da şüphesiz bölgede önemli bir etkisi var. Hatta Rusya'nın olur vermediği bir proje netice de vermez. Fakat, Moskova'nın Suriye'nin kuzeyiyle ilgili tasarrufu ABD'ye bıraktığı söylenebilir. Tıpkı ABD'nin sınır hattımızda kontrol ettiği bazı bölgeleri daha önce Türkiye yerine Rusya'ya devretmesi gibi...

ABD ve Rusya arasında farklı birçok cephede al-ver ilişkisi hakim. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle yürüyor. Bazı cephelerde yaptıkları hakimiyet devriyle çıkarlarını örtüştürmeye çalışıyorlar.

Ankara, Şam rejimiyle diyalog konusunda uzun zamandır çabalıyor. İstihbarat örgütleriyle başlayan temaslar nedense bir türlü ilerleyemedi. Son olarak PKK/YPG'nin bölgede sandık kurup seçim yapacağını ilan etmesi üzerine Ankara-Şam arasında trafik hızlandı. Rusya'nın da bu trafiğin hızlanmasına katkı verdiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu vesileyle, pek de umutlu olmadığı Şam rejimiyle ilgili olarak "eskiden Sayın Esed ile görüştük, iyi ilişkiler kurduk, tekrar kurarız; bizim Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir yaklaşımımız olmadı, bundan sonra da olamaz" biçiminde bir açılım yaptı. Erdoğan, bu çıkışıyla Esed'e bir şans daha verdi. Böylece Ankara, Şam'ın terör örgütü PKK/YPG'ye karşı tavrını da test etmiş olacak.

İşin aslı ise şu: "Kürt kartı" baba Esed'den oğul Esed'e süre gelen, Türkiye'ye karşı yarım asırdır kullanılan ve asla elden bırakmadıkları bir şantaj aracıdır. Bu şantaj politikasının arkasında da ABD ve İsrail vardır. Rusya ve İran sonra gelir. İhtiyatlı olmakta fayda var."