Akgündüz’den Erdoğan’a çağrı: Kılık kıyafet tüzüğü ve zina yasağı geri gelsin
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aile yapısının korunması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben radikal yasal düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Akgündüz, sokakların ve kamu kurumlarının disipline edilmesi gerektiğini savunarak kılık kıyafet konusunda dikkat çeken bir öneri sundu.
Akgündüz, başörtüsü yasağı dışarıda tutulmak kaydıyla, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren dönemindeki kılık kıyafet tüzüğünün yeniden uygulanmasını istedi. "Başörtüsü yasağı dışında Kenan Evren’i arar hale geldik" diyen Akgündüz, üniversitelerin ve kamu kurumlarının mevcut durumunu eleştirerek bu alanların "randevu yeri" olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Zina ve sapkın yapılar için yasak talebi
Ailenin toplumun sigortası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akgündüz, devletin aileyi korumak adına daha sert adımlar atması gerektiğini belirtti. Akgündüz’ün talepleri arasında şunlar yer aldı:
- Zina Yasağı: Zinanın yeniden suç kapsamına alınarak yasaklanması.
- Sapkın Akımlarla Mücadele: Rusya’daki benzer uygulamalar örnek gösterilerek sapkın yapıların yasaklanması.
- Dijital Kısıtlama: Ahlaksızlığı teşvik ettiği savunulan uluslararası internet bağlantılarının erişime kapatılması.
Akgündüz, paylaşımını "Başörtüsü yasağı hariç, Evren’in kılık kıyafet tüzüğü hemen devreye alınmalıdır" sözleriyle noktaladı.
