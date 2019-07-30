Esed'in saldırısında bacaklarını kaybetti... Yardım bekliyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarında geçen yıl iki bacağını ve kardeşini kaybeden Taha Süleyman, yeniden yürüyebilmek için protez bacak yardımı bekliyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Maarratunnuman ilçesinde yaşarken geçen yıl Esed rejiminin hava saldırısında kardeşini ve iki bacağını kaybeden 14 yaşındaki Süleyman, Maarratunnuman'a saldırıların artmasıyla İdlib'in Kille köyüne yerleştikten bir süre sonra ailesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'a göç etmek zorunda kaldı.

Babası kalp krizi geçirdi

Bab'a yerleştikten sonra babasını kalp krizi sonucu kaybeden Süleyman, ağabeyinin yardımıyla ihtiyaçlarını gideriyor.

Günün büyük bölümünü evde geçiren Süleyman, protez bacaklarla yürümek istiyor.

"Ayağa kalkmak istedim, yapamadım"

Süleyman, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ayaklarımı kaybettiğim gün Esed rejiminin saldırıları çok şiddetliydi, uçak sesini duydum, bayılmışım gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Annemi ve kardeşlerimi görünce ayağa kalmak istedim. Annemi görmek istediğimde ayağa kalkmak istedim ancak yapamadım. Ayaklarımın kesildiğini ve bir kardeşimin saldırıda hayatını kaybettiği söylediler." diye konuştu.

Ayaklarının varlığını hala hissettiğini, hareket ettirmeye çalıştığını ancak yapamadığını dile getiren Süleyman, "Bazen ailem, arkadaşlarım çağırıyor kalkıp yanlarına gitmek istiyorum ama yapamıyorum. Tekerlekli sandalyemi yürütmek için yanımda daima birilerinin olması gerekiyor." dedi.

"Hayallerimi gerçekleştirmek için protez takılmasını istiyorum"

Dışarıya çıkıp yaşıtlarıyla koşmak istediğini söyleyen Süleyman, "Üzülüyorum, eve dönüyorum. Hayalim tekrar okula dönmek, eğitimimi tamamlayıp öğretmen olmak. Tekrar yürüyebilmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için protez takılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağabey Süleyman: O bizim yükümüz değil, kardeşimiz

Taha'nın ağabeyi Tahir Süleyman da kardeşinin ayaklarını kaybettiği saldırıda yaralandığını söyledi.

Saldırının ardından bölgeye gelen Sivil Savunma ekiplerinin yardımıyla kardeşini evden çıkardıklarını belirten Süleyman, şunları kaydetti:

"Sivil Savunma ekipleri bizi hastaneye nakletti, kardeşimi ameliyata aldılar. Çıktığında bacakları kesilmişti. Protez takılırsa tek başına hareket edebilir ve psikolojik anlamda rahatlar. Bize yük olduğunu düşünüyor. O bizim yükümüz değil, kardeşimiz."