  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esed'in oligark kuzeni Mahluf, rejimi yargıya şikayet etti
Aktüel

Esed'in oligark kuzeni Mahluf, rejimi yargıya şikayet etti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:39:16 -
Esed'in oligark kuzeni Mahluf, rejimi yargıya şikayet etti

ANKARA (AA) - Suriye'deki rejimin mal varlıklarına el koyduğu, ülkenin en zengin iş adamı ve Beşşar Esed’in kuzene Rami Mahluf, rejimle arasındaki sorunların devam ettiğini belirterek, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından mayıs ayından bu yana yaptığı açıklamalarda haksızlığa uğradığını savunan Mahluf, rejimi hedef alan yeni bir paylaşımda bulundu.

Rejim tarafından ülkedeki mal varlıklarına el konulan Mahluf, "Ortadoğu'nun en büyük dolandırıcılık operasyonu, güvenlik şemsiyesi altında, 'savaş zenginleri' lehine gerçekleşiyor. Bunlar ülkeyi yoksullaştırmakla kalmayıp insani yardım kurumlarını da yağmalıyor." diyerek şikayetlerini tekrarladı.

Mahluf, rejimle arasında sorunların devam ettiğini gösteren söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:

"Hükümete daha önce gönderdiğimiz çok sayıda mektup cevapsız kalınca, bugün Yüksek Yargı Konseyi başkanına bir yazı gönderdim. Konuyu ele alması ve yoksullara haklarını vermesini bekliyoruz. Zira yoksullarla ilgilenen sadece (rejim tarafından el konulan) bu kurum vardı. Gönderdiğim yazının içeriğini ilerleyen günlerde sizlerle de paylaşacağım. Yüksek Yargı Konseyi başkanına güvenimiz tam."

Paylaşımında Suriye'deki şirketlerini "Ramak Kalkınma ve İnsani Projeler Kurumu" adı altında birleştirdiğini aktaran Mahluf, Esed rejimi içinden isim vermeden ve 'savaş zenginleri' olarak nitelediği bazı kişilerin bu şirketlere el koymasını konsey başkanına şikayet ettiğini ifade etti.

- Mahluf'un güvenlik yapılanmasıyla çekişmesi ve tasfiyesi

Aynı zamanda rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Rami Mahluf, mayıs başında sosyal medyadan rejimin güvenlik bürokrasisiyle yaşadığı krize ilişkin videolu paylaşımlar yapmıştı.

Mahluf, ilk paylaşımında Suriye'de sahibi olduğu GSM şirketi Syriatel'e yönelik mali denetimlerde haksızlık yapıldığını savunarak eleştirilerde bulunmuştu.

Rejimin en zengin iş adamı Mahluf, kendisinden istenen vergilere karşı çıkıp Esed'den devreye girmesini istemişti.

Mahluf ikinci paylaşımında ise büyük vergilerle karşı karşıya kalan şirketleri üzerindeki baskıdan ötürü "güvenlik bürokrasisini" suçlayarak geri adım atmayacağını açıklamıştı.

Nerede bulunduğu bilinmeyen Mahluf'un, mayıs ayında özellikle güvenlik yapılanmasını hedef alması, bu yapının başındaki isim olan Ali Memluk'la arasında büyük bir çekişmenin başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Nitekim Mahluf, 20 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda kendisinin ve ailesinin mal varlıklarına el konulduğunu, rejimin kararıyla 5 yıl boyunca ihalelerden men edildiğini açıklamıştı.

- Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esed rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti

Ermenistan'la gerilim yaşan Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığı..
Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...
Ekonomi

Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlatarak yatırımcılara önemli uyarı..
Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklaması sonrası işaret ettiği grup Murat Gezenler’in olduğu o..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay