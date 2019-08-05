Esed'in kuzeninden çok sert tepki!

Rejim ailesinden olmasına rağmen Beşar Esed'e açıkça karşı çıkan ve yurt dışında yaşayan Firas Esed, Beşar Esed'e açık mektup yazdı.

2011 ayaklanmalarından beri muhalif tutumuyla bilinen Beşar Esed'in amcasının oğlu Firas Esed, Beşar Esed'e yönelik açık bir mektup kaleme aldı. Facebook sayfasında yayınladığı bu mektupta Beşar Esed'e şöyle seslendi:

"Suriye halkının sana karşı ayaklanması benim suçum değil. Sen onları çıldırttın ve umutsuzluğa sürükledin.... Masum insanları öldürmen, işkence etmen, hapishanede kadınlara tecavüz edilmesi benim suçum değil... Kalbim, şehit düşmüş on binlerce zavallı Suriyeli genç için üzülüyor."

Beşar Esed'in rejim saflarında kendileri için savaştırdığı Suriyeli gençlere de üzüldüğünü söyleyen Firas Esed, "Rami Makhlou'nun oğlu Dubai'de araba ve uçaklarıyla övünürken, neden El Masyaf, Tartus veya Humus'un oğlu ölmek zorunda?" dedi.