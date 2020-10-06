  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti
Dünya

Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti

Katil Esed’in Türkiye Dağlık Karabağ'da Suriye'den teröristleri kullanıyor' açıklaması sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:56:00 -
Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı katil Esed’in Türkiye'nin Dağlık Karabağ’da ülkesinden götürülen teröristleri kullandığı açıklamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Esed’ın Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a Suriye’den ve başka ülkelerden teröristleri kullandığı açıklamasıyla ilgili soru karşısında, “Devlet başkanlarının yaptığı tüm açıklamaları dikkatle inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Esed ne demişti?

Esed, RİA Novosti haber ajansına demecinde, "Karabağ'da yakınlarda başlayan krize sebep olan ve onu başlatan baş kişi (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’dır” suçlamasında bulunmuştu.

Esad, şunları söylemişti: Türkiye'nin Karabağ'da da aynı yöntemleri kullanıyor olduğunun kanıta ihtiyacı yok, bu çok aşikâr. Zira bu probleme yol açanın, ona teşvik edenin kendisi Türkiye. Türkiye bir şey elde etmek istiyor ve aynı metotları kullanacak. Suriye’deki teröristleri Karabağ’da kullandığını kesin bir biçimde söyleyebiliriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Oktay

Esat diktatoru Katie adam karabagi ermeni isgal eymis 28 yildir terror estiriyor azerbeycan kendi topraklarinda denim gibi pislikleri temizliyor elbette kendi milletimize bazi desdekleri verecegiz
  • Yanıtla
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı
Gündem

Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi.
Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türkiye'den kritik hamle
Siyaset

Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türkiye'den kritik hamle

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a gideceğini açıkladı...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay