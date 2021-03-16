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Dünya "Esed’in alternatifi yok" diyerek açıkladı: İki ülke yönetimi devralabilir
Dünya

"Esed’in alternatifi yok" diyerek açıkladı: İki ülke yönetimi devralabilir

Fransız tarihçi Fabrice Balanche, Suriye'de 10 yıldır devam eden savaşa ilişkin yaptığı değerlendirmede Beşar Esed'in önünde iki seçenek bulunduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:40:00 -
"Esed’in alternatifi yok" diyerek açıkladı: İki ülke yönetimi devralabilir

Fransız tarihçi Fabrice Balanche, Suriye'deki son gelişmeleri kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Francetvinfo'ya konuşan Lyon  Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Orta Doğu uzmanı olan Fabrice Balanche, Suriye'de artık Esed'in bir alternatifi olmadığını ve görevi bırakma aşamasında iki tercihi bulunacağını söyledi.

Suriye'de yaşamın artık mümkün olmadığını ifade eden tarihçi "Suriyelilerin çok azı ülkeye geri dönebilecek. Suriye'deki ekonomik durum korkunç, hatta bazıları bu ülkelerdeki sefalete rağmen daha iyi koşullarda yaşadıkları için Türkiye'de kalmayı tercih ediyor" dedi.

Balanche, Esed'in alternatifinin iki ülke olduğunu kaydederek "Beşar Esed'in baskı politikası, bugün onun gücüne bir alternatifimiz kalmadığından beri son derece etkili oldu. Muhalefet yurtdışında bir mülteci, ancak bölünmüş, zayıflamış durumda. Cenevre'de görebileceğimiz gibi, anayasa komitesi ilerlemiyor çünkü Rusya ve İran tarafından desteklenen Şam taviz vermeye hazır değil. Bugün Suriye'deki askeri muhalefet ise İdlib bölgesindeki Hayat Tahrir el-Çam gibi radikal İslamcı gruplara indirgeniyor" dedi.

Yeniakit

 

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