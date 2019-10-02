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Esed'in ajansına manşet oldu! Abdüllatif Şener'den Türkiye'ye küstah suçlama

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerini desteklediğini söyleyerek Suriye'de milyonlarca insanı katleden katil Esed'in ajansına manşet oldu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:27
Esed'in ajansına manşet oldu! Abdüllatif Şener'den Türkiye'ye küstah suçlama

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan milyonlarca insana Türkiye yardım eli uzattı.

Bölgedeki karışıklığın sona ermesi için elinden geleni yapan ve tüm dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılacağını gösteren Türkiye, muhalefetin hedefinde.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin Suriye politikasını yerden yere vurdu.

Türkiye'ye terör suçlaması

Suriye'de Türkiye'nin başarısız olduğunu savunan Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek planlarını da yanlış bulduğunu anlattı.

Abdüllatif Şener'in "Türkiye, Suriye'de terör örgütlerini destekliyor" sözleri, Suriye basınının da ilgisini çekti. Ensonhaber

Esed'in ajansına manşet oldu

Türkiye'yi suçlayan bu küstah ifadeler, Esed'e bağlı devlet ajansı Sana'da manşetten okuyucularına duyuruldu.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:27
  1. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener
  2. esed

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