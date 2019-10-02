Esed'in ajansına manşet oldu! Abdüllatif Şener'den Türkiye'ye küstah suçlama CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerini desteklediğini söyleyerek Suriye'de milyonlarca insanı katleden katil Esed'in ajansına manşet oldu.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan milyonlarca insana Türkiye yardım eli uzattı. Bölgedeki karışıklığın sona ermesi için elinden geleni yapan ve tüm dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılacağını gösteren Türkiye, muhalefetin hedefinde. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin Suriye politikasını yerden yere vurdu. Türkiye'ye terör suçlaması Suriye'de Türkiye'nin başarısız olduğunu savunan Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek planlarını da yanlış bulduğunu anlattı. Abdüllatif Şener'in "Türkiye, Suriye'de terör örgütlerini destekliyor" sözleri, Suriye basınının da ilgisini çekti. Ensonhaber Esed'in ajansına manşet oldu Türkiye'yi suçlayan bu küstah ifadeler, Esed'e bağlı devlet ajansı Sana'da manşetten okuyucularına duyuruldu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.