Esed'i şoka sokan suikast! Üst düzey isim öldürüldü
Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejimi güçlerine bağlı bir yarbay silahlı saldırıda öldürüldü.
Suriye'de yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı geçtiğimiz gün, Şam şehrinin kuzeybatı bölgesindeki Kudsaya'da düzenlendi.
Bölgeye araçla gelen bir kişi silahıyla kontrol noktasındaki rejim güçlerine ateş açtı.
Açılan ateşte Samir Ali Süleyman isimli rejim yarbayı öldürüldü.
Öldürülen yarbayın, Tartus'un Banyas bölgesinden olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrasında rejim güçleri Kudsaya'da tutuklamalar gerçekleştirdi.
Son dönemde Şam ve Dera kırsallarında rejim güçlerine yönelik vurkaç saldırılarının arttığı gözlemleniyordu.
Kaynak: Mepa News