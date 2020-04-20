Esed'i sarsan suikast! Çok sayıda ölü var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçtiğimiz hafta Dera şehrinin doğu ve batı kırsalında Esed güçleri ve onlarla işbirliği yapan Lübnan Hizbullahı'ndan 15 kişinin ölümüne sebebiyet veren 10'dan fazla noktanın hedef alındığını belgeledi. Silahlı suikastın kimliği belirsiz milisler ve mekanizmalar tarafından yapıldığı belirtildi.

Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi akşamı, Dera'nın doğu kırsalındaki el-Hirak ve Batı Meliyha yolu üzerinde, rejim kuvvetlerinden 52. Tugay'a ait askeri bir araca kimliği belirsiz kişilerce makineli tüfeklerle saldırıldığı, saldırıda rejim güçlerinden 3 askerin öldüğü, araçta bulunan diğer askerlerin ise çeşit yerlerinden yaralandığı ifade edildi.

Dera'da her gün yeni bir olay

Suriye rejim güçleri ve ona bağlı milislerin kontrolü altındaki Dera vilayetindeki güvenlik zafiyetinin geçtiğimiz Haziran ayından bu yana devam etmesi dikkat çekiyor.

Suriye rejim güçleri, rejime bağlı istihbaratçılar ve rejimin sadık silahlı militanlarını hedef alan bir suikast girişiminin yaşanmadığı bir gün neredeyse geçmiyor.

Suriye rejim kuvvetleri Dera'daki kaosu kontrol altına almayı ve güvenlik zafiyetini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Silahlı hücre yapılanmalar tarafından patlayıcı düzenekler, mayınlar, bubi tuzakları mekanizmaları ve silahlı saldırılar şeklindeki birçok şekil ve yöntemle gerçekleştirilen saldırılar ve suikast girişimlerinin sayısı artış gösterdi.

Tespit edilebilen 409'den fazla saldırı oldu. Bu süre zarfında söz konusu yöntemler ve girişimler sonucunda öldürülenlerin sayısı 250'ye ulaştı.

Gözlemevine göre, aralarında 5'i kadın, 4'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 50 sivilin yanı sıra güvenlik güçleriyle işbirliği yapan 133 rejim askeri ve rejime sadık militanla “arabuluculuk ve uzlaşma” faaliyetleri yürüten 44 savaşçı öldürüldü.

Eski komutanlardan bazıları, Lübnan'daki Hizbullah yapılanması ve İran kuvvetleriyle bağlantılı Suriye milislerinden 17'si, ayrıca Rusya tarafından kurulan sözde ‘Beşinci Lejyon'dakilerden 6'sı, rejim güvenlik güçlerinin saflarında yer alıyor.