Esed'den Zarif'e davet! Diktatör Beşşar Esed, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Suriye'ye davet etti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar telefon görüşmesinde ikili stratejik ilişkilerdeki gelişmeler ve diğer konular hakkında fikir alışverişinde bulundular. İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesi sonrası Suriye’nin Tahran Büyükelçisi, katil Beşşar Esed'in İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i Suriye’ye davet ettiğini söyledi.

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