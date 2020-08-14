Esed'den yeni vahşet! Mayın tarlasına sürdüğü 100 kişiden 8'i öldü
Suriye'de binlerce kişiyi katleden Beşşar Esed rejimi, zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü. Mayınların infilak etmesi sonucu 8 kişi öldü.
Rusya'nın güdümüne girerek Suriye'de binlerce insanı katleden Beşşar Esed rejimi, Dera kentinde zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına sürdü. Mayınların infilak ettiği dehşete düşüren olayda; en az 8 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Bölgedeki kaynallardan edinilen bilgilere göre; Esed rejiminin zorla askere almak istediği yaklaşık 100 kişilik grup muhalif bölgelere geçmek istedi.
Rejimin silahlı milisleri ve İran'ın destek verdiği teröristlerin refakat ettiği siviller Dera kentinden Esed'in kontolündeki Halep'in Nübbül beldesine götürüldü.
Nübbül'de bulunan tarladaki mayınların patlaması sonrası 100 kişiden 8'i ölürken 15''i de yaralandı