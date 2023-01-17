  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Dolar o tarihte 25 olacak' iddiasında bulunan Altın Uzmanı İslam Memiş'ten son tahmin: Bunu yapan batar

CHP’Lİ belediyeden YAVAŞ YAVAŞ yalan ve algı oyunu! Önce çürüttü sonra yeniliyoruz dedi

Hani aralıkta 28 olacaktı utanmaz adam! Dolarcı Selçuk kafayı yine çıkardı

ABD vermeyince Türkler yaptı! F-35'lere rakip olacak

Akın akın geliyorlar! Almanya yerine Türkiye'yi seçtiler

Economist itiraf etmek zorunda kaldı! Erdoğan çok güçlü Kimseden izin almıyor

Samimiyet testi için adres gösterildi! Cumartesi annelerine bomba çağrı

Tarihçi Erhan Afyoncu, TB2 SİHA'ları yapan Bayraktar ailesiyle ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı: Bunu unutuyorlar

Hem reklam parası aldılar, hem de hakaret ettiler! tv100'de nankörlük, iş bilmezlik, küstahlık hepsi bir arada!

Dünyanın en büyük uçağından rekor kıran test!
Dünya Esed'den terör örgütü PKK/YPG hamlesi!
Dünya

Esed'den terör örgütü PKK/YPG hamlesi!

Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerine yakıt ve gıda girişine yönelik kısıtlaması yaklaşık 8 haftadır sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:38:00 - 2023-01-17 17:46:22
Esed'den terör örgütü PKK/YPG hamlesi!

Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerine yakıt ve gıda girişine yönelik kısıtlaması yaklaşık 8 haftadır sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi, Halep'te PKK/YPG'li teröristlerin yuvalandığı Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerine 26 Kasım 2022'den itibaren yakıt ve temel gıda ürünlerinin girişine kısıtlama getirdi.

Kısıtlama 8 haftadır devam ediyor

Yaklaşık 8 haftadır binlerce kişinin yaşadığı mahallelerde ısınma amaçlı yakıta erişimde büyük sıkıntı yaşanıyor. Yakıt krizi nedeniyle elektrik sağlayan jeneratörlerin büyük bir kısmı halen devre dışı.

Fırat'ın doğusunda enerji kaynaklarını işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin 19 Kasım 2022'den itibaren Esed rejimine petrol satışlarını durdurmasının ardından rejim güçleri, Şeyh Maksut ve Eşrefiyye'yi kuşatmaya almıştı.

Esed rejimi güçleri, 7 Nisan 2022'de de Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerini kuşatmış, buna karşılık olarak PKK/YPG, 9 Nisan 2022'de Haseke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esed rejimi güçlerini abluka altına almıştı.

PKK/YPG'nin Halep kent merkezindeki varlığı

Esed rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı. PKK/YPG, bu şekilde Halep kent merkezindeki söz konusu mahallelerde yuvalanmaya başladı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Rejim elinde tuttuğu Halep merkezde PKK/YPG varlığına izin verirken buna karşılık terör örgütü de rejimin Haseke ili genelindeki bazı noktalarda varlık göstermesine izin veriyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de taraflar, burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23