Esed zulmünden kaçan Doğu Guta'lı aileler Mehmetçik'e emanet!
TSK ve ÖSO tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG işgalinden arındırılan Afrin'in Muhammediye köyünde kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkânı sağlanıyor.25 Nisan 2018 Çarşamba 15:34
Esed rejimi ablukasındaki Doğu Guta'dan zorunlu tahliyelerle çıkarılan aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarınca terör örgütü PKK/PYD-YPG işgalinden arındırılan Afrin'in Muhammediye köyünde kurulan çadır kentte ağırlanıyor.
BARINMA İHTİYAÇLARI TSK TARAFINDAN SAĞLANIYOR
TSK'nın resmi Twitter hesabından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Afrin/Muhammediye'de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkânı sağlanıyor." ifadesi kullanıldı.
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