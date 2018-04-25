Esed zulmünden kaçan Doğu Guta'lı aileler Mehmetçik'e emanet!

Esed rejimi ablukasındaki Doğu Guta'dan zorunlu tahliyelerle çıkarılan aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarınca terör örgütü PKK/PYD-YPG işgalinden arındırılan Afrin'in Muhammediye köyünde kurulan çadır kentte ağırlanıyor.



BARINMA İHTİYAÇLARI TSK TARAFINDAN SAĞLANIYOR



TSK'nın resmi Twitter hesabından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Afrin/Muhammediye'de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkânı sağlanıyor." ifadesi kullanıldı.