0553 313 94 23

Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele geçirirken hayalet kente çevirdi

Esed rejimi, 4 Nisan 2017'de kimyasal silahla 100 kişiyi öldürdüğü Han Şeyhun kentini, Rusya'nın da yardımıyla hayalet kente çevirdi- Yaklaşık 112 bin sivilin yaşadığı ilçe, şubat ayından bu yana yoğunlaşan saldırılar neticesinde tümüyle boşaldı

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele geçirirken hayalet kente çevirdi

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi, yaklaşık 2,5 yıl önce kimyasal silah katliamıyla gündeme gelen Han Şeyhun kentini, Rusya'nın yardımıyla şehirde hiç sivil kalmaması pahasına ele geçirdi.

İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi, 2014'ten bu yana muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeydi.

İlçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturdu.

Bunun üzerine ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurarak rejime sınırlı tepki gösterdi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etti.

Ancak tüm bunlar, Han Şeyhun'u Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaktan kurtaramadı.

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Uluslararası hukuk nezdinde savaş suçu işlediği ortaya koyulmuş olsa da katliamın sorumluları, Rusya'nın engellemesi üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanamadı.

- Şubat ayından bu yana ilçe nüfusu tümüyle göç etti

Halep-Şam otoyolu olarak bilinen M5 üzerinde yer almasıyla da rejim için stratejik öneme sahip ilçe, yoğun saldırıların aralıksız hedefi olmaya devam etti.

İlçeyi sonunda hayalet kente dönüştüren saldırılar ise şubat ayında başladı.

Muteber yerel kuruluşlardan Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Şubat'tan bu yana ilçede yaşayan 112 bin sivilin tümünün göç ettiğini söyledi.

Hallac, bunların 91 bininin yerli, 21 bininin ise Hama kırsalı, Humus ve Doğu Guta'daki saldırılardan kaçarak buraya sığınan sivillerden oluştuğunu belirtti.

İlçede neredeyse hiç sivil kalmadığını vurgulayan Hallac, AA'ya daha önce yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana Rus ve Esed rejiminin hava saldırılarında 8 okul, 3 sağlık tesisi, 1 elektrik santrali, 1 Sivil Savunma merkezi ve 3 fırının hedef alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Muhaliflere ait arşiv ofisi de şubat ayından itibaren hızla boşalan ilçede buna rağmen 125 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA için serbest habercilik yapan Enes Diyab da 21 Temmuz'da Han Şeyhun'daki Rus saldırısında hayatını kaybetmişti.

Nisan ayının sonunda yoğunlaşan saldırılar, son bir haftada ilçeyi ele geçirmeye yönelik operasyona çevrildi.

Rus savaş uçaklarının havadan, özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin ise İran destekli yabancı terörist gruplar ile karadan desteklediği rejim güçleri, Hama kırsalından İdlib'in güneyine doğru ilerleyerek, Han Şeyhun'da hakimiyet sağladı.

AA'nın elde ettiği ve 19 Ağustos'ta yayınladığı Han Şeyhun'un insansız hava aracıyla (İHA) kaydedilen görüntülerinde ilçenin tümüyle boş ve yıkılmış binalardan ibaret olduğu görülmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
  1. Han Şeyhun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    1. Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    2. M3 para arzı arttı
    3. Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli..
    4. Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan
    5. Efeler’de pazaryerlerine yeni..
    6. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    7. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    8. Merkez Bankası rezervleri
    9. Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı
    10. ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı
    11. Antalya'da denize giren kişi boğuldu
    12. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin..
    13. Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı..
    14. Gurbetçi aile maskeli ve bıçaklı 4..
    15. IKBY domates ithalatını yasakladı
    16. Belediye Başkanı Kılınç, şehitler için..
    17. Elmalı’da hortum seraya zarar verdi
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    19. Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6..
    20. Toroslar zabıtası, fırın denetimlerini..
    21. Kars’ta, yüzde 50 hibe destekli proje..
    22. Mutabakatı yerle bir ettiler! Esed o..
    23. Bulduğu yavru kirpilere baba..
    24. Yenice ÇPL’de çalışmalar devam ediyor
    25. Çuval dolusu para verip aldığı aracı..
    26. Antalyaspor'da Doukara ile yollar..
    27. Hürriyet Spor yeni sezon için iddialı..
    28. Bartın’da cinsel istismar iddiasına..
    29. Boğalar şampiyona öncesi kampa girdi
    30. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’ ye..
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal