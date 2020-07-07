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Dünya

Esed ve destekçisi Rusya bölgede kasten vurdu! Resmen savaş suçu işlendi

Esed ve besleyicisi Rusya’nın rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 15:21:00 - 2020-07-07 15:35:16
Esed ve destekçisi Rusya bölgede kasten vurdu! Resmen savaş suçu işlendi

Rusya desteklediği Esed rejimiyle saldırılara devam ediyor. BM Suriye Araştırma Komisyonu yeni saldırıya ilişkin açıklama geldi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.

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Yorumlar

yandım ali

ölenler müslüman nasıl olsa kimin umrunda rusyanın savaş suçu işlemesi....
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