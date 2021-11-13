Esed-Suudi flörtü hız kazandı

Münübe Yılmaz

Kendi halkını acımasızca katleden Suriye rejimi ile Amerikan kuklası Suudi Arabistan arasındaki istihbari görüşmeler hız kazandı. Arap medyasına yansıyan haberlere göre, katil Esed rejimi İstihbarat Başkanı Hussam Loka ile Suudi Arabistan İstihbarat Daire Başkanı Halit bin Ali Humeydan, Mısır’ın başkenti Kahire’de görüştü. Loka-Humeydan görüşmesinin 9 Kasım'da "Arap İstihbarat Forumu" oturumu sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Görüşmenin, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Şam’da Beşşar Esed ile buluşmasından dört gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

“Esed ile anlaşmayı düşünmüyoruz” demişlerdi

Bilindiği gibi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, geçtiğimiz günlerde Amerikan CNBC kanalına verdiği röportajda, ülkesinin Esed ile anlaşmayı düşünmediğini söylemişti.

İşleri güçleri yalan

Geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde basına yansıyan haberlerde de Suudi Arabistan İstihbarat Daire Başkanı Halit bin Ali Humeydan öncülüğündeki bir Suudi güvenlik heyetinin Şam’a giderek Esed ve Tümgeneral Ali Memluk’un liderlik ettiği Suriyeli güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği aktarılmış, Suudi Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu haberi yalanlayarak böyle bir ziyaretin hiç gerçekleşmediğini belirtmişti.