  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis’te görüştüler! Kurtulmuş’tan Bahçeli'ye ziyaret Pencereden atılan bavulların sırrı merak konusu oldu… Astana’da gökten deste deste dolar yağdı! Gazzeli bebek çadırda donarak can verdi! 'Müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ahlaksız Manifest çetesinin menajerine tahliye İsrail’den Gazzeli balıkçılara zulüm! Önce sorgulayıp sonra denize attılar Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi Liderlerle art arda görüşmeler gerçekleştirdi: Erdoğan'dan COP31’de yoğun diplomasi trafiği Kurum, “Daima yanınızdayız” diyerek kürsüye davet etti! Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı AK Parti Grup Başkanvekili Gül’den fon krizi mesajı: Kimsenin makamına bakmayız Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı
Gündem Esed sonrası Libya’ya kaçırılan uçak Şam’a döndü!
Gündem

Esed sonrası Libya’ya kaçırılan uçak Şam’a döndü!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Esed sonrası Libya’ya kaçırılan uçak Şam’a döndü!

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden hemen önce Libya'ya götürülen Suriye'ye ait askeri kargo uçağı, başkent Şam'a geri getirildi.

Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin resmi ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Libya'nın Bingazi kentindeki Benina Uluslararası Havalimanı'nda bulunan, Suriye Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının geri alındığı ifade edildi.

Uçağın geri alınmasının, Suriye Hava Kuvvetlerinin, Dışişleri Bakanlığıyla koordinasyon halinde ve Libya'daki ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürüttüğü takip sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, uçağın ülkeye geri getirilmesi sürecinde Libya hükümetinin üstlendiği rolü takdir ederek ilgili Libya makamlarının gösterdiği işbirliği ve sağladığı kolaylıktan​​​​​​​ duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu’nun Genel Komutanı Halife Hafter'e, Bingazi şehrindeki Benina Uluslararası Havalimanı yönetimine ve ilgili tüm Libya makamlarına, Benina Uluslararası Havalimanı'nda beklemekte olan Suriye'ye ait uçağın geri alınmasına katkı sağlayan işbirliği ve çabalarından dolayı teşekkür ve takdirlerini iletti.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden hemen önce Suriye Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı Libya'ya götürülmüştü. "İlyushin" tipi kargo uçağı yaklaşık 2 yıl Libya'nın başkenti Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'nda tutuluyordu.

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Gündem

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Efsane yolcu gemisi okyanusa gömüldü! SS United States dünyanın en büyük yapay resifi oldu
Efsane yolcu gemisi okyanusa gömüldü! SS United States dünyanın en büyük yapay resifi oldu

Dünya

Efsane yolcu gemisi okyanusa gömüldü! SS United States dünyanın en büyük yapay resifi oldu

Arnavutköy Belediyesi, Çevreci Projeleriyle COP31’de Dünya Sahnesine Çıktı
Arnavutköy Belediyesi, Çevreci Projeleriyle COP31’de Dünya Sahnesine Çıktı

Aktüel

Arnavutköy Belediyesi, Çevreci Projeleriyle COP31’de Dünya Sahnesine Çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23