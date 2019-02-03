Esed Soçi'yi ihlal etmeyi sürdürüyor! Ölüler var Esed rejimi, Suriye’nin Hama kırsalına hava saldırısı düzenledi. Meydana gelen olayda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Hama kırsalının güneyinde Esad rejiminin sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Esed güçleri, yine Soçi mutabakatını ihlal ederek gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen bölgedeki sivilleri hedef aldı. Hama kırsalındaki Cercenaz, El Tuh ve Er Ruffe köylerine havan topu ve füzelerle yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri enkaz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken kayıpların artmasından endişelenildiği bildirildi.

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