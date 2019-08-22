0553 313 94 23

Esed, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayarak Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
Esed, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

İDLİB (AA) - Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı.

İran destekli yabancı terörist grupların ve Rus özel kuvvetleri ile paralı askerlerinin karadan desteğini alan rejim, ilçeye girmek için operasyon başlatmıştı.

Rejim güçleri, ilçeye batı yönünden girişte bulunan Fakir ve Nimr kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra, dün öğle saatlerinde Hazzanat noktasını da almış ve ilçeyi her yönden çevrelemişti.

Bu hamleyle ilçeyi kuzeydoğusundan da kuşatan rejim güçleri, ilçe merkezine girdi.

Han Şeyhun'un yanı sıra, güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin muhasarasında kaldı.

Rusya, Esed rejimi ve İran güçlerine, Han Şeyhun saldırıları sırasında yoğun hava desteği vermişti.

- İlçeden 112 bin kişi kaçmak zorunda kaldı

İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

Rusya, İran destekli terörist gruplar ve Esed rejiminin saldırılarında Han Şeyhun'da yaşayan yaklaşık 112 bin sivil yerinden edildi.

İlçe merkezinde şu an sivil bulunmuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
  1. Han Şeyhun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
    1. ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki..
    2. Bartın’da sağanak yağış taşkına neden..
    3. Derya Can Başkan Ercengiz’i Ziyaret..
    4. Esad rejim güçleri Han Şeyhun’a..
    5. Melikgazi’de ’Salça Günleri’ başlıyor
    6. Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!
    7. Johnson Almanlardan sonra Fransızları..
    8. ‘Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı..
    9. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    10. Muğla'da turistlere yunus sürprizi
    11. Kayalıklardan düşen çoban askeri..
    12. Alanya’da koruma altındaki kum..
    13. Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı:..
    14. Fethiye’deki yangın kısa sürede..
    15. Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı
    16. Manavgat'ta denize giren kişi boğuldu
    17. ABD büyükelçiliğinden terör..
    18. Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    19. M3 para arzı arttı
    20. Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli..
    21. Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan
    22. Efeler’de pazaryerlerine yeni..
    23. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    24. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    25. Merkez Bankası rezervleri
    26. Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı
    27. ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı
    28. Antalya'da denize giren kişi boğuldu
    29. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin..
    30. Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı..
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal