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Aktüel Esed rejiminin İdlib'e saldırısında bir sivil öldü
Aktüel

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında bir sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:02:55 -
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında bir sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib ilinin güneyine düzenlediği saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi, altısı yaralandı.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Eriha ilçesi ile al Bara beldesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

AA muhabirinin İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Esed rejiminin Eriha'ya düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, altısı yaralandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.



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