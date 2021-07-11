  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ulusalcı Kemalist Soner Yalçın'a FETÖ siperi!

İlk Baş İmamı Boynukalın'dan Ayasofya mesajı! 'Fethin tüm boyut ve anlamlarıyla yeniden gerçekleşmesi duasıyla'

Sultanı Türk kökenli Arap ülkesinden 'İsrail' resti!

MSB paylaştı: Mehmetçik 2001'den beri...

Kırkpınar'ın favorisiydi... Ünlü güreşçi hastaneye kaldırıldı

Yanar döner Yunan bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görülmemiş 'yalakalık': M. Kemal'in...

Yunan basını Türk donanmasını yazdı: Endişeyle izleniyor

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 'Av mı avcı mı?'

Karamollaoğlu 'Türkiye'nin problemi' diyerek isyan etti: Benim gibi düşünmüyorsan Allah belanı versin...

'Aşı kartı' dönemini resmen başlattılar! Üniversitelerden öğrencilerin eğitim hakkına skandal engelleme!
Laikçilerin ilahiyatçısından skandal paylaşım!
Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı
Birleşik Arap Emirlikleri iki ülkeyle ilgili flaş kararı duyurdu
TBMM Başkanı Şentop’tan Moğolistan’a mesaj
Dünya Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü
Dünya

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran’ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 11:43:00 -
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü

İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki M4 kara yolundaki Mağara ve Bara köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Bara köyüne düzenlenen saldırıda, bir sivil hayatını kaybetti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay