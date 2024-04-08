  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed rejimine bağlı ''Şebbiha'' milislerinden iki grup çatıştı! 17 kişi öldü
Dünya

Esed rejimine bağlı ''Şebbiha'' milislerinden iki grup çatıştı! 17 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-08 08:28:00 -
Esed rejimine bağlı ''Şebbiha'' milislerinden iki grup çatıştı! 17 kişi öldü

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi ordusunun 'Şebbiha' isimli milis gücünden iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan çatışmada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dera'ya bağlı Sanameyn ilçesinde, Esed rejimine bağlı "Şebbiha" milislerinden iki grup arasında çatışma yaşandı.

Sanameyn ilçesindeki Cura Mahallesi'nde askeri istihbarat ile askeri güvenlik birimlerine bağlı iki grup arasındaki çatışmada hafif ve orta menzilli silahlar kullanıldı.

Akşam saatlerine kadar aralıklarla süren çatışmada, 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.

İlçede gerilim devam ediyor.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim emiş, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled ve Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23