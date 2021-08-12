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Dünya Esed rejiminden vahşet: Siyasi tutukluları yakıp toplu mezarlara gömüyorlar!
Dünya

Esed rejiminden vahşet: Siyasi tutukluları yakıp toplu mezarlara gömüyorlar!

Esed rejiminin siyasi tutukluların cesetlerini yakıp toplu mezarlara gömdüğü görüntüler basına sızdırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:56:00 -
Esed rejiminden vahşet: Siyasi tutukluları yakıp toplu mezarlara gömüyorlar!

Esed rejiminin siyasi tutukluların cesetlerini yakıp toplu mezarlara gömdüğü görüntüler basına sızdırıldı.

Zaman el Wasl'ın haberine göre, Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçlerinin, tutukluların cesetlerini benzinle yakıp imha ettiği ve ardından toplu mezarlara gömdüğü görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde yer alan bölgenin Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında olduğu belirtildi.

Suriye'de 1970'li yıllardan bu yana Esed rejimince siyasi tutukluların öldürülüp toplu mezarlara gömülmesinin yaygın bir uygulama olduğu belirtiliyor.

Bu şekilde 1970'li yıllardan bu yana Suriye'de 100 binin üzerinde siyasi tutuklunun katledildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News

 

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