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Esed rejiminden Türkiye'nin gözlem noktasına bir saldırı daha!

Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:27
Esed rejiminden Türkiye'nin gözlem noktasına bir saldırı daha!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden Türkiye kontrolündeki 10 numaralı Gözlem Noktası'na 3 kez top atışı yapıldığını açıkladı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, malzeme zayiatı da verilmediği belirtildi.

Rusya nezdindeki girişimler sonucu rejim güçlerince yapılan atışların sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, atışların devam etmesi halinde, karşılık verileceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 21:27
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. İdlib

YORUM YAZ

  • EyupEyup22 dk önce
    Vay be. Bu nasıl siyaset?Esad suriyeyi demir yumrukla yönetip birliğini sağlarken biz esad karşıtı cephede yer aldık. Ve şimdi esad ruslara teslim olurken ikide bir sehitlerimizin intikamı için atacağımiz bir kaç top için bile ruslardan izin istiyoruz. Esad ısevmeyelim tamamda hangi arap ülkesinde demokrasi varki? Hepsi Krallık Şeyhlik padişahlık.O zaman hepsi ile ilişkileri keselimmi? Esaddan nefret ederken 4 milyon suriyelide üstüne hediyesi oldu.Dedemiin meşhur lafı "ne arabın yüzü nede Şam ın şekeri "
  • İbrahim akİbrahim ak31 dk önce
    Karşılık vermek için neyi bekliyorsunuz sana ateş edenin niyetini anlamak çok zor değil
  • BekirBekir51 dk önce
    Rusya yaptırıyor bastakilerde bal gibi biliyor....

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