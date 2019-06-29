Esed rejiminden Türkiye'nin gözlem noktasına bir saldırı daha! Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden Türkiye kontrolündeki 10 numaralı Gözlem Noktası'na 3 kez top atışı yapıldığını açıkladı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, malzeme zayiatı da verilmediği belirtildi. Rusya nezdindeki girişimler sonucu rejim güçlerince yapılan atışların sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, atışların devam etmesi halinde, karşılık verileceği vurgulandı.

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