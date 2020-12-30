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Dünya Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası
Dünya

Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Esed rejimi, İsrail'in, yerel saatle 01.30'da Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesinde rejime ait bir hava savunma birimine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 08:55:00 -
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Beşar Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Şam'ın batı kırsalındaki Nabi Abel bölgesinde yerel saatle 01: 30'da bir rejimin hava savunma birimine saldırdığını iddia etti.

Hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 3 rejim askerinin de yaralandığı, maddi hasara da neden olduğu belirtildi.

Başkent Şam ve kırsal kesimlerinde İran Devrim Muhafızları komutasındaki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının yanı sıra rejim ordusunun bulunduğu biliniyor.

Esad rejimi, İsrail'in 25 Aralık'ta Suriye'nin Hama vilayetindeki Misyaf bölgesine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İsrail ordusu, 18 Kasım'da Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Esad rejimi ve Kudüs Gücü askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime bağlı askeri mevkilere saldırıyor.

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