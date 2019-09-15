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Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 1 ölü

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde sivil yerleşimlere düzenlediği kara saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti- Binin köyündeki bir çadır kentin yakınında patlamayan bir havan mermisinin infilak etmesiyle aralarında çocukların da yer aldığı 4 sivil öldü

15 Eylül 2019 Pazar 18:26
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 1 ölü

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde sivil yerleşimlere düzenlediği kara saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri sabah saatlerinden bu yana İdlib'in Marratinnuman ve Kefrenbil ilçelerine, Kensafra ve Keferruma beldeleri ile Hiş, Cibala, Muka, Şeyh Mustafa, Amiriyye, Marzita ve Has köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in Kensafra beldesine rejim güçlerinin yaptığı saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

- Patlamamış havan mermisi infilak etti

Öte yandan, Binin köyündeki bir çadır kentin yakınında patlamayan bir havan mermisinin infilak etmesiyle aralarında çocukların da yer aldığı 4 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın 12 Eylül'den bu yana yeniden yoğunlaştırdığı saldırılarda en az 8 sivil yaşamını yitirdi.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:26
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