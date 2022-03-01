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Dünya Esed rejiminden akla ziyan Ukrayna çıkışı
Dünya

Esed rejiminden akla ziyan Ukrayna çıkışı

Esed rejiminin sözde Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, Batı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i piyon olarak kullandığını savundu ve Rusya'nın işgaline destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 09:21:00 -
Esed rejiminden akla ziyan Ukrayna çıkışı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6'ıncı güne girildi. Tüm dünyadan Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen de yok değil. Bunlardan birisi de yıllardır Putin'in piyonluğunu üstlenen Esed rejimi.

Savaşın başından itibaren Rusya yanlısı açıklamalarda bulunan Esed rejimi, şimdi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Batı'nın kuklası olmakla suçladı.

Esed rejiminin sözde Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya zarar vermek için Nazileri bile silahlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Caferi verdiği demeçte, Zelenskiy'nin bir politikacı olmadığını, Batı'nın kendi siyasi figürünü oluşturduğunu ve onu stratejik çıkarları için bir piyon olarak kullandığını savundu.

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Yorumlar

099

bak hele şu serefsize.. koltuk adına kendisi ehli beyt düşmanı ıran lı munafiklarin gazına geldi o destekde yetmedi moskow un gayereti destegi ile kotuga tutundu suriye yi tarumar etti .. ve konuşuyor. hor ve zelil sonun yakındır insaAllah.
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Yurt

Bu Beşşar larda kafa çalışsa kendi ülkelerini işgal ettirmezlerdi.
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