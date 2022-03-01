Esed rejiminden akla ziyan Ukrayna çıkışı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6'ıncı güne girildi. Tüm dünyadan Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen de yok değil. Bunlardan birisi de yıllardır Putin'in piyonluğunu üstlenen Esed rejimi.

Savaşın başından itibaren Rusya yanlısı açıklamalarda bulunan Esed rejimi, şimdi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Batı'nın kuklası olmakla suçladı.

Esed rejiminin sözde Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya zarar vermek için Nazileri bile silahlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Caferi verdiği demeçte, Zelenskiy'nin bir politikacı olmadığını, Batı'nın kendi siyasi figürünü oluşturduğunu ve onu stratejik çıkarları için bir piyon olarak kullandığını savundu.