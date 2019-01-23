Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına son vermemesi halinde Şam’ın Tel Aviv Havalimanı’nı vuracağını söyledi.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BMGK İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına son vermezse, Şam’ın Tel Aviv Havalimanı’nı vurarak karşılık verebileceğini söyledi. İsrail'in 21 Ocak'ta Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu. BMGK toplantısında konuşan Caferi "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurma vakti gelmedi mi? Ya da BMGK'daki savaş kurucuların dikkatini çekmek için kendimizi savunmaya yönelik meşru hakkımızı kullanıp İsrail'in Şam Uluslararası Sivil Havalimanı'na yönelik saldırganlığına Tel Aviv Havalimanı'nı vurarak mı karşılık vermeliyiz?" dedi. "Tüm topraklarımız üzerinde hakimiyet kurmayı planlıyoruz" BMGK'ya İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik bu ihlalleri durdurma çağrısı yapan Caferi, Fransa, İngiltere ve ABD'yi, İsrail'in saldırganlığını onaylamakla suçladı. Caferi, Suriye'nin İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri de dahil olmak üzere kaybettiği topraklar üzerinde tam hakimiyet sağlamayı planladığını kaydetti. Caferi "İşgal altındaki Golan üzerinde egemenlik kurmak Suriye'nin müzakereye konu olmayan daimi hakkıdır" dedi.

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