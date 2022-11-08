Esed rejimi ile Rusya'dan 3 kampa alçak saldırı! Türkiye'den sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki üç ayrı kampa yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralanmasıyla ilgili kınama açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İdlib’de yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İdlib’de yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

İlgili tarafları mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet ediyoruz.

Türkiye, bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdürecektir."

İdlib'deki son durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Uluslararası toplumun Esed rejimi ve müttefiklerine karşı göreve çağrıldığı açıklamada, "Savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleyenlerden hesap sorulmaması dünyadaki katilleri kan dökmeye ve insanlığı tehdide teşvik edecektir." ifadelerine yer verildi.

Rejim güçlerinin, İdlib'in kuzeyindeki Maram Kampı'na misket bombalı saldırısında 9 sivil hayatını kaybetmiş, en az 75 kişi yaralanmıştı.