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Dünya Esed rejimi, İdlib’de yine sivilleri hedef aldı: 3 ölü
Dünya

Esed rejimi, İdlib’de yine sivilleri hedef aldı: 3 ölü

Kendi halkını katlederek koltuğunu koruyan Suriye’deki Beşar Esad rejimi, saldırıları na devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:09:00 -
Esed rejimi, İdlib’de yine sivilleri hedef aldı: 3 ölü

Esed’e bağlı güçlerin, İdlib’in kuzeyindeki Sarmada beldesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib’in kuzeyindeki Sarmada beldesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, Türkiye sınırına yakın Sarmada’da yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını belirtti. Saldırıda çok sayıda ev de hasar gördü. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

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