Esed rejimi İdlib'de katliam yaptı
Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisir eş Şuğur ilçesine Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.10 Mart 2019 Pazar 11:08
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Cisir eş Şuğur ilçesine düzenlenen saldırı sonrasında arama-kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibinin bir savaş uçağı tarafından hedef alındığını açıkladı.
Hac Yusuf, saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü 4 kişinin öldüğünü, 2 sivil savunma gönüllüsünün ağır yaralandığını söyledi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçağının Cisir eş Suğur ilçesine saldırı düzenlediği kaydedildi.
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