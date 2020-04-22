Esed rejimi güçleri ile YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı'da çatıştı

ANKARA/HASEKE (AA) - Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde, Beşşar Esed rejimi güçleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçe merkezinde varlık gösteren Esed rejimine bağlı güçler, dün Kamışlı Havaalanı yakınındaki Halkum Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle terör örgütü YPG/PKK'nin kontrol noktasına ateş açtı.



YPG/PKK'lı teröristlerin karşılık vermesi üzerine taraflar hafif silahlarıyla çatıştı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Rusya'nın, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerde askeri varlığını artırmaya başlamasıyla rejim-YPG/PKK gerginliğinin artması dikkati çekiyor.



Esed rejimine bağlı güçlerin, 4 Nisan'da da Kamışlı merkezde YPG/PKK'ya ait bir araca ateş açması sonucu bir terörist ölmüş, bir terörist yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor.