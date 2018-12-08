0553 313 94 23

Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

Suriyeli mazlumların hayatını karartan, yüz binleri katleden Esed rejimi, ülkenin başkenti olan Şam'ın Mezze bölgesinde bulunan ve rejimle uzlaşamayan gençleri elleri kelepçeli ve zincirle bağlanmış bir şekilde kamyona bindirerek zorla askere aldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:41
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde katil Esed rejimiyle uzlaşamayan gençler, ellerine kelepçe takılarak ve zincirlenerek zorla askere alındı.

Şehirde konuşlanan rejim güçleri tarafından ellerine kelepçe takılarak gençlerin zorla askere alınmalarına ilişkin ortaya çıkan fotoğrafla birlikte bu barbarlığa tepkiler de hızla artıyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, geçen hafta sosyal medyada yer alan ve rejimin, gençleri zincire vurarak silah altına almasına ilişkin fotoğrafa tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki gören fotoğrafa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa, şunları dile getirdi: “Bu fotoğraf Suriye’de köleliğin sürdüğünü gösteriyor. Esed rejimi, Suriyelilere 50 yıldır köle gibi davranıyor. Rejimin gençleri zincire vurup zorla askere götürmesi, Suriye’de rejimin uyguladığı zulmü, baskıyı, insan onuru ve haklarının ihlalini gösteren küçük bir örnektir.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:41
  1. Suriye
  2. Şam
  3. Şam'ın Mezze bölgesi
  4. katil Esed
  5. Esed rejimi
  6. rejim güçleri
  7. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taraftar grubu lideri, halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü
    1. Taraftar grubu lideri, halı saha maçı..
    2. Devlet adamına dua
    3. Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarına..
    4. Bilal Sambur Kaşıkçı cinayetini..
    5. ‘Oğlancı’nın rezil kitabı poşetten çıktı
    6. Kayseri'de sokak ortasında kadın..
    7. "Ben Erdoğan'ı seviyorum da,..
    8. Asya Yetenek Kupası'nda Kadir Erbay..
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. 3. havalimanı personel alımı 3...
    11. Belçika'da "sarı yeleklilerin"..
    12. İstanbul Havalimanı nasıl gidilir?
    13. Soğuk hava "konukevini" doldurdu
    14. Gençlerbirliği, Denizlispor maçına hazır
    15. Aile değerlerimiz dinamitleniyor
    16. İkinci sondaj gemisi yola çıkıyor
    17. Fransa'da gözaltı sayısı 481'e yükseldi
    18. Fenerbahçe'den sol kanadı uçuracak..
    19. "Başarımızın nedeni mahallenin sesine..
    20. "İslam, bilindiği üzere adalettir"
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer