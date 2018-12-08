Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde katil Esed rejimiyle uzlaşamayan gençler, ellerine kelepçe takılarak ve zincirlenerek zorla askere alındı.

Şehirde konuşlanan rejim güçleri tarafından ellerine kelepçe takılarak gençlerin zorla askere alınmalarına ilişkin ortaya çıkan fotoğrafla birlikte bu barbarlığa tepkiler de hızla artıyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, geçen hafta sosyal medyada yer alan ve rejimin, gençleri zincire vurarak silah altına almasına ilişkin fotoğrafa tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki gören fotoğrafa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa, şunları dile getirdi: “Bu fotoğraf Suriye’de köleliğin sürdüğünü gösteriyor. Esed rejimi, Suriyelilere 50 yıldır köle gibi davranıyor. Rejimin gençleri zincire vurup zorla askere götürmesi, Suriye’de rejimin uyguladığı zulmü, baskıyı, insan onuru ve haklarının ihlalini gösteren küçük bir örnektir.”