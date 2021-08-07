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Gündem Esed güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı
Gündem

Esed güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı

Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin İdlib'in Eriha ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 22:03:00 -
Esed güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı

Suriye'de Esed rejimine bağlı güçler, İdlib'in Eriha ilçesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1'i ağır olmak üzere 2 sivil yaralandı. Saldırının ardından bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu evlerde maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Roketlerden birinin doğrudan bir evin üzerine düştüğü, evin içindekilerin ise şans eseri zarar görmediği aktarıldı.

 

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