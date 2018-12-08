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Esed göç ettirdiklerinin evlerine el koyuyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, katil Esed rejiminin, göç ettirdiği Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini engellemek için geride bıraktıkları evlerine el koyduğunu söyledi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:21
Esed göç ettirdiklerinin evlerine el koyuyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Esed rejiminin Suriye’de ülke dışına çıkmak zorunda kalanların geride bıraktığı mal varlıklarına el koymasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa, rejimin Suriye’de demografik yapıyı değiştirmeye devam ettiğini belirterek, “Rejim Suriyelilerin geri dönüşlerini sözde desteklerken aynı zamanda da engellemek için her yola başvuruyor. Rejim göç ettirdiklerinin evlerine el koyuyor. Rejim, illegal olan bu uygulamayla evlerinden edilenlerin yerine işgalcileri yerleştirmeyi hedefliyor” dedi. İran ve rejimin kendi hedefleri doğrultusunda Suriye’deki nüfus yapısını değiştirmeyi hedeflediğini dile getiren Mustafa, şunları kaydetti: “Rejimin, göç edenlerin geride bıraktığı mal varlıklarına el koymasının arkasında yatan bir diğer sebep ise onların toprakları ile bağlarını keserek geri dönüşlerini engellemektir.” Mustafa, katıldıkları görüşmelerde bu konuyu ele aldıklarını kaydederek, rejimin sivillere ait mülkiyet belgelerine dokunmasına izin verilmemesini istedi.

Gençlerin zorla silah altına alınmasına tepki

SMDK Başkanı, geçen hafta sosyal medyada yer alan ve rejimin, uzlaşmayan gençleri zincire vurarak silah altına almasına ilişkin fotoğrafa tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki gören fotoğrafa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa, şunları dile getirdi: “Bu fotoğraf Suriye’de köleliğin sürdüğünü gösteriyor. Esed rejimi, Suriyelilere 50 yıldır köle gibi davranıyor. Rejimin gençleri zincire vurup zorla askere götürmesi, Suriye’de rejimin uyguladığı zulmü, baskıyı, insan onuru ve haklarının ihlalini gösteren küçük bir örnektir.

“Rejimin hedefi siyasi süreci tıkamaktır”

Mustafa, rejim ve destekçilerinin ihlallerini kınadıklarını vurgulayarak, “Rejim yönetimin başına geçtiği ilk günden bu yana Suriye halkına bu şekilde davranıyor. Suriyelilerin köleleştirilmesi, haklarının ihlal edilmesi ve onurlarının hedef alınması rejimin yönetim stratejisidir” dedi. Rejimin Suriye’deki krizi askeri yollarla çözmekten yana olduğuna işaret eden Mustafa, “Rejimin ana hedefi siyasi sürecin önünü tıkamaktır. Rejim, siyasi çözümün gerçekleşmesi halinde Suriyelilerin özgürlüğüne kavuşacağını bildiği için engelliyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:21
  1. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa
  2. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK)
  3. Esed rejimi

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