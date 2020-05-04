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Dünya

Esed bunu beklemiyordu! Kaçırılarak öldürüldüler

Suriye'nin Dera şehrinde Esed rejimi hedef alındı. Saldırıda 9 rejim askeri öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:42:00 -
Esed bunu beklemiyordu! Kaçırılarak öldürüldüler

Suriye'nin Dera kentinde Esad rejimine bağlı 9 asker, silahlı bir grup tarafından kaçırılarak öldürüldü.

Suriye'nin Dera kentinde ismi henüz bilinmeyen silahlı bir grup, Al-Mazyreeb bölgesinde bir karakolu basarak Esad rejimine bağlı 9 askeri kaçırarak öldürdü.

Esad'a bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dera Polis Komutanlığının 9 üyesinin, bir terörist grup tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Öldürülen askerlerin cenazelerinin Dara'daki ulusal hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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