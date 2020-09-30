Esed ailesine kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Beşşar Esed'e kötü haber geldi. ABD yönetimi, 17 Haziran tarihinde yürürlüğe soktuğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" çerçevesinde Esed rejimi ile ilişkili 17 kurum ve kişiye daha yaptırım kararı aldığını bildirdi.

Pompeo duyurdu

Konu ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan yazılı açıklama yapıldı.

"Armanaz saldırısına atfen getirildi"

Pompeo'nun açıklamasında, bahse konu yaptırımların Beşşar Esed ve Rusya tarafından Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de bulunan Armanaz beldesine yapılan ve 40 sivilin yaşamını yitirdiği saldırılara atfen getirildiği belirtildi.

29 Ekim 2017 tarihinde yapılan Armanaz saldırısının yıl dönümünde yürürlüğe sokulan ek yaptırımlarda, Esed'e finansal destek olan ve iş yapan kurumların beraberinde bu faaliyetlerde rol alan kişilerin yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

"Açlıkla mücadele eden Suriyelilere değil, Esed ve Esma Esed'e harcama yapıyor"

Ayrıca, Esed rejimine bağlı 5'inci Ordu Komutanlığı ve Suriye'de ateşkesin engellenmesinde aldığı rol sebebi ile 5'inci Ordu Komutanı Milad Cedid'in beraberinde Beşşar Esed'in mühim finansörlerinden olan Suriyeli iş adamı Yasir İbrahim ve kardeşleri Nesrin İbrahim ile Rana İbrahim'in de listeye ilave edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, Yasir İbrahim liderliğindeki İbrahim ailesinin, Beşşar Esed ve eşi Esma Esed için bir cephe görevi gördüğü vurgulanarak milyonlarca Suriyeli'nin açlıkla karşı karşıya kalırken, İbrahim ailesinin Esed'in ve Esma Esed'in ülke ekonomisi üzerindeki kişisel sınırlarını genişletmek için harcama çılgınlığı yaptığı bildirildi.

21 Aralık tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, Beşşar Esed rejiminin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejimle ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

Amerika, bahse konu kanunu delen şahıs ve kurumları, ülkeye seyahat etme yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketler ile herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit ediyor.