Esed ABD askeri konvoyunu ele geçirdi

Kuzeydoğu Suriye'den gelen bir saha raporuna göre, Suriye’de Esed rejimi ABD askeri konvoyunu Mansef Al-Tahtani köyü yakınlarındaki kontrol noktalarını atlamaya çalışırken ele geçirdi.

Raporda, bu olayın Cuma günü, Al-Hasakah'ın batısındaki Esed rejimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından kontrol edilen stratejik Tal Tamr kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

İki güç arasında çatışma olmadı ve rapor ABD'nin meseleye daha fazla baskı yapmadan geri döndüğünü belirtti.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, kuzeydoğu Suriye'deki bu olaylar özellikle ABD'nin Suriye ekonomisini ve hükümetini zayıflatmaya çalışan net bir yaptırım grubu olan “Sezar Yasası” uygulamasını duyurduğundan beri daha yaygın hale geldi.

Kuzeydoğu Suriye ve ordu sakinleri bu yaptırımlar karşısında öfkelerini ifade etmeye başladılar ve geçen hafta birkaç protesto gösterisi gerçekleştirildi.