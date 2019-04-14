Eşcinsellik propagandası yapan Tabipler Odasına tepki yağıyor

İsmail Uğur Ankara

Dün yeniakit.com.tr’nin gündeme getirdiği İstanbul Tabipler Odası’nın eşcinsellik propagandası niteliğindeki sözde paneline sosyal medyadan tepki yağarken, vatandaşlar Aile Bakanlığını göreve çağırdı. Görevleri toplum sağlığını korumak olan doktorların, cinsi sapkınlıkların propagandasını yaparak yaygınlaştırmaya çalışmaları, aile yapımıza yönelik tehdidin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Sapkınlığı teşvik paneli iptal edilsin

İstanbul Tabipler Odası tarafından daha önce 5 kez düzenlenen ve 25 Nisan’da İstanbul’da altıncısının yapılacağı “Cinselliğin Farklı Yüzleri” adlı panelin afişinde yer verilen mesajlar, etkinliğin amacının cinsel bilgilendirme değil eşcinsellik propagandası olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Kadın kadına ve erkek erkeğe el ele tutuşan figürlerin yer aldığı etkinlik afişi; İstanbul Tabipler Odası’nın, Siyonist sermayenin finansörlüğünü yaptığı aileyi parçalama projesi olarak bilinen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin bir figüranı olduğunu gösteriyor. Sapkınlığı teşvik paneline sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, Aile Bakanlığı’nın konuya el atarak rezil panelin iptal ettirmek için devreye girmeye davet ediyor.

Eşcinsellik destekçisi Oda siyaseti de ihmal etmiyor

Özellikle Türkiye’nin içinden geçtiği kritik süreçlerde sürekli darbecilerin ve darbe destekçisi siyasi partilerin tarafgirliğine soyunan Tabipler Odası, 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. İstanbul seçimlerinde yaşanan oy hırsızlığı yapılarak milletin iradesinin gasp edilmesi karşısında tek kelime etmeyen Tabipler Odası, İmamoğlu’nun mazbatasının verilmesi için yönetim kurulunu toplayarak destek açıklaması yaptı. Oda’nın açıklamasında “Hepimiz biliyoruz; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 31 Mart'taki seçimi kazanan Sn. Ekrem İmamoğlu'dur. Hepimiz sesleniyoruz; herkes seçmenin iradesine saygı göstermeli ve sandıktan çıkan sonucu olgunlukla kabul etmelidir. Hepimiz talep ediyoruz; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na mazbatası bir an önce teslim edilmelidir!” ifadeleri kullanıldı.