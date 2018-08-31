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Eşcinsellik propagandası medya ahlâkı ile bağdaşmaz

Toplumun ahlak yapısını bozmak amacıyla bazı odakların desteklediği LGBTİ sapkınlığı normalleştirilmeye çalışılıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin geçtiğimiz gün Türkçe olarak servis ettiği “ABD’de yaşayan 9 yaşındaki çocuk eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından toplumsal baskı sebebi ile intihar etti” içerikli haber birçok Türk medya kuruluşu tarafından da yayınlanarak sahiplenilmesi tepkilere yol açtı.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:04
Eşcinsellik propagandası medya ahlâkı ile bağdaşmaz

Toplumun ahlak yapısını bozmak amacıyla bazı odakların desteklediği LGBTİ sapkınlığı normalleştiririlmeye çalışılıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin geçtiğimiz gün Türkçe olarak servis ettiği “ABD’de yaşayan 9 yaşındaki çocuk eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından toplumsal baskı nedeni ile intihar etti” içerikli haber birçok Türk medya kuruluşu tarafından da yayınlanırken, cinsel olarak herhangi bir olgunluğa sahip olamayacak yaşta olan 9 yaşındaki çocuğun durumu üzerinden toplumda eşcinsellere baskı yapılıyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

“EŞCİNSELLİK ÖZGÜRLÜK SORUNU DEĞİLDİR”

“18 yaşını doldurmuş bir kişi ‘ben eşcinselim’ deme hakkı olduğu gibi toplumun da onaylamama hakkı vardır” ifadelerini kullanan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Onun için böyle bir durum özgürlük sorunu değildir. Toplumun bunu onaylamama hakkı var. Çünkü eşcinsellikle ilgili şu ana kadar hiçbir gen bulunamadı. Bu demek oluyor ki eşcinsellik biyolojik bir gereklilik değil. Sosyal öğrenmeyle gerçekleşen bir şeydir. Bu da değiştirilebilir anlamına geliyor. Bu noktada eşcinsel lobileri etkisi ile medyanın haberi abartarak vermiş olduğunun düşünülmesi lazım. Bunlar eşcinsel örgütlerinin yaygınlaşmasını istiyorlar. Bu durum şu an Türkiye’de de var ama bizim toplumumuzun onaylamama da hakkı var. 9 yaşındaki bir çocuğun kendi iradesi ile böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Olayın gerçek olup olmadığını araştırmak lazım. Abartılı bir haber ile algı yönetimi yapılıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

SÖZ KONUSU OLAN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Medya Derneği Başkan Ekrem Kızıltaş, “Söz konusu olan 9 yaşındaki bir çocuk. Daha reşit olmamış. Duyguları, düşünceleri daha tam olarak oturmamış bir çocuk. Böyle bir olayın başka sebepleri vardır. Bizim bazı medya organlarımızın bu konuyu hak ve özgürlük olarak ele almaları bence yanlış. En azından konu bir çocukla ilgili olduğu için daha dikkatli davranılması gerekirdi. Bu yaşlardaki bir çocuğun cinsi duyguları daha tam oturmamış, cinselliğin ne demek olduğunu bile bilmezken bu şekilde yorumlamış şekilde gösterilmesi kafa karıştırıcı. Bu gelişmenin Türkiye’de ‘Tercihini açıkladı toplumsal baskı ile intihar etti’ şeklinde haberleştirilmesi medya ahlakı ile bağdaşmaz ve son derece saçma sapan bir durumdur” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 12:04
  1. Medya Derneği Başkan Ekrem Kızıltaş
  2. BBC Televizyonu
  3. LGBTİ sapkınlığı

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