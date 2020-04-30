‘Eşcinsellere arka çıkan’ Fatih Altaylı ne yapmaya çalışıyor? ‘Camiye gitmeyenler vergi ödemesin’

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşcinsel sapkınlarla ilgili sözlerinin ardından ‘Eşcinsellerden vergisini almayın’ gibi sözler sarf ederek saçmalayan Fatih Altaylı, bu kez inançlı olmayanlar için devreye girdi.

‘Eşcinsellerden vergisini almayın’ diyen Fatih Altaylı, "İnanç vergisi getirilsin, 'Ben inançlı değilim' diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin" ifadeleriyle tepki topladı.

Murat Alan’dan cevap

Geçtiğimiz günlerde, Altaylı’nın ‘Eşcinsellerden vergisini almayın’ şeklindeki sözlerini değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı’ya “Lanetlenen” eşcinsellerin zührevi hastalıklarının (HİV, Frengi, Gonore, HPV, Klamidya) aylık 3500 doları bulan ve tamamı SGK tarafından ödenen tedavi gideri, benim vergilerimden kesilmesin o zaman!? Eşcinseller vergisi ölçüsünde SGK’dan faydalansın bakalım kim zararlı çıkacak!” şeklinde cevap vermişti.

Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şöyle;

Birkaç gün önce “Diyanete kızmayın. Tüm dini kurumlar eşcinselliğe karşı böyle açıklamalar yapar” dedim diye hak verenler de oldu, çok kızanlar da.

Hatta eşcinsel olduğumu iddia edenler bile çıktı.

Geçmişte Salih Mirzabeyoğlu’na karşı yapılan hukuksuzlukları gündeme getirdiğim zaman İBDA’cı olduğumu iddia etmemişlerdi Allah’tan.

Çünkü salaktır bunlar, bir haksızlığa karşı çıktığınız zaman ille de sizin o tarafta olduğunuzu düşünürler.

Tıp her şeye çare buluyor ama ahmaklığa bulamayacak ne yazık ki!

Bazıları da demiş ki, “Niye Alan Turing örneğini de vermedin”.

Gerek yok çünkü topluma faydalı işler yapmanın da, zararlı işler yapmanın da cinsiyetle bir bağı yok.

Alan Turing dedikleri bir İngiliz “Alimi”.

Alim diyorsam gerçekten alim.

Matematikçi, biyolog, kriptolog, felsefeci, bilgisayar bilimci...

2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin imkansız şifrelerini çözecek bir algoritma geliştiren ve müttefiklerin Nazileri yenmesini sağlayan, milyonlarca canı kurtaran bir adam.

Ve canlarını kurtardığı İngilizler tarafından cinsel kimliği nedeniyle aşağılanan, toplum dışına itilen, hakarete uğrayan ve sonunda intihar eden bir bilim insanı.

Yani Batı’dan Doğu’ya, Hristiyanlıktan Müslümanlığa değişen bir şey yok.

Üstelik Doğu cinsel kimlikler konusunda daha açıkken, Hristiyan kültürün etkisi ile homofobik hale gelmiş.

Batı ise bugün biraz daha normalleştirmiş meseleyi.

Ama orada da eskiye dönmesi an meselesidir, merak etmeyin.

Tabii birkaç gün önceki yazımda “O zaman eşcinsellerden vergi almayın” dememi bazıları hiç vergi alınmasın diye yorumlamış.

Olur mu öyle şey.

Ben sadece Diyanet payı alınmasın dedim.

Hatta daha da açık bir teklifim var.

“İnanç vergisi” diye bir vergi koyulsun.

“Ben inançlı değilim” diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin.

Çünkü bazıları diyor ki, “Almanya’da kilise vergisi var”.

Doğru var.

Hristiyanım diyenler, kiliseye gidenler veriyor.