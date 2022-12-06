Eşcinsel sevici Ümit Özdağ'dan Evrim Teorisi vaadi! "Ders kitaplarına koyacağız"
Katıldığı bir etkinlikte konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidar olurlarsa Evrim Teosi'ni ders kitaplarına koyacaklarını vadetti.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı eşcinsel sevici Ümit Özdağ, seçim vaatlerine bir yenisini daha ekledi.
Partisinin etkinliğinde gençlerin sorularını cevaplayan Özdağ, "Evrim teorisini bilimsel bir teori olarak ders kitaplarına yeniden koyacağız." dedi.
Ümit Özdağ son olarak LGBT'li sapkınlara destek vererek, "Bu bir tercih meselesi. Kimsenin karışma hakkı yok." ifadelerini kullanmıştı.
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