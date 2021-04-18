  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi

Dörtyol Belediye Başkanı Serdar Arseven'e konuştu!

Lince boyun eğen Erkan Oğur'a İbrahim Kalın'dan cevap: Birlikte susmaya karar vermiştik fakat...

'Ali Kırca'ya iki kez kırıldım' diyen Ayşenur Arslan, o konuya girmedi 'Mahallenin or...usu ben miyim?'

Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak!

17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İslam'ı ayrıştıran tüzüğü imzalamamıştı... Fransız askerlerden Türk başkana ölüm tehdidi!

Dünyaca ünlü hafızlar katılıyor! İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları, milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ veriyor

Terör örgütü PKK/YPG'den 'Deyr ez-Zor' taktiği

Benzin dökerek yakmaya çalıştılar! Bakan Soylu, büyük skandalı paylaştı
Gündem Eşcinsel sevdalısı Ankara Barosu'nun bünyesindeki avukatlarına haksızlığını Danıştay önledi!
Gündem

Eşcinsel sevdalısı Ankara Barosu'nun bünyesindeki avukatlarına haksızlığını Danıştay önledi!

Avukatların sorunlarından başka her işle meşgul olan eşcinsel sevdalısı Ankara Barosu'nun, avukatlardan kestiği haksız para, Danıştay'ın kararı ile engellendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 00:24:00 - 2021-04-18 00:30:17
Eşcinsel sevdalısı Ankara Barosu'nun bünyesindeki avukatlarına haksızlığını Danıştay önledi!

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Barosu'na nakil yolu ile kaydolan bir avukat, kendisinden nakil ücreti alınması sebebi ile Danıştay'a başvurdu. Danıştay, eşcinsel sevdalısı Ankara Barosu'nun haksız uygulamasını engelleyerek, alınan nakil ücretinin iadesine hükmetti.

Eşcinsel azgınları koruyarak Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef almıştı!

Avukatların sorunları ile ilgilenmekten başka her işle meşgul olan barolardan, Ankara Barosu, eşcinsel azgınlkara verdiği destekle gündeme gelmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı, bir Cuma Hutbesi'nde Müslümanları eşcinsel sapkınlığa yönelik uayrması üzerinden hedef alan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, "Diyanet İşleri Başkanı’nın konuşması bize göre Türk Ceza Kanunu’nda suç teşkil eden nefret söylemidir. Toplumun bir kesimini, LGBTİ bireyleri, bu kesime hastalık atfetmek, toplumun gözünde ayrıştırmak, ötekileştirmek, hedef göstermek her şeyden önce. Bu açıkça TCK’nın 216. Maddesi kapsamında suç teşkil eden bir ifade tipidir." demişti.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için Danıştay'a başvurmuştu

Bünyelerindeki avukatlara yönelik haksız uygulamanın Danıştay tarafından düzeltildiği Ankara Barosu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için de Danıştay'a başvurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay
Medya

Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay

TRT 1’de yayına girdiği günden büyü ilgi gören Teşkilat dizisinde seyircileri büyük sürprizler bekliyor. Dizinin 7. Bölümünde Zayed Fadi Met..
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.
Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor
Gündem

Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı lastiklerde kullanılan ürün özelliklerinin yer aldığı araç lastiklerinin etiketlerine yönelik düzenlemeye gitt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay