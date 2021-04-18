Eşcinsel sevdalısı Ankara Barosu'nun bünyesindeki avukatlarına haksızlığını Danıştay önledi!

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Ankara Barosu'na nakil yolu ile kaydolan bir avukat, kendisinden nakil ücreti alınması sebebi ile Danıştay'a başvurdu. Danıştay, eşcinsel sevdalısı Ankara Barosu'nun haksız uygulamasını engelleyerek, alınan nakil ücretinin iadesine hükmetti.

Eşcinsel azgınları koruyarak Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef almıştı!

Avukatların sorunları ile ilgilenmekten başka her işle meşgul olan barolardan, Ankara Barosu, eşcinsel azgınlkara verdiği destekle gündeme gelmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı, bir Cuma Hutbesi'nde Müslümanları eşcinsel sapkınlığa yönelik uayrması üzerinden hedef alan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, "Diyanet İşleri Başkanı’nın konuşması bize göre Türk Ceza Kanunu’nda suç teşkil eden nefret söylemidir. Toplumun bir kesimini, LGBTİ bireyleri, bu kesime hastalık atfetmek, toplumun gözünde ayrıştırmak, ötekileştirmek, hedef göstermek her şeyden önce. Bu açıkça TCK’nın 216. Maddesi kapsamında suç teşkil eden bir ifade tipidir." demişti.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için Danıştay'a başvurmuştu

Bünyelerindeki avukatlara yönelik haksız uygulamanın Danıştay tarafından düzeltildiği Ankara Barosu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için de Danıştay'a başvurmuştu.