Eşcinsel sapkınların provokatif yürüyüşüne müdahale! Uyarıyı dinlemediler
İstanbul Valiliği'nin eşcinsel sapkın yürüyüşe izin vermemesinin ardından Taksim'de gerçekleşen provokasyona güvenlik güçlerince müdahale edildi. Polisin müdahalesi sonrası en az 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Valiliği'nin eşcinsel sapkın yürüyüşe izin vermemesine rağmen yürüyüşün Taksim'de yapılacağını açıklandı.
Uyarıyı dinlemeyince müdahale edildi
Ancak yürüyüşe Beyoğlu kaymakamlığının da izin vermediği ve gruba güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.
İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen bir grup, Odakule'de basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.
20 kişiye gözaltı
Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan bazı sokaklarda güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı. Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede 20 kişi gözaltına alındı.
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