  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'nin konuştuğu kadın, üniversite sınavına girdi
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan
O ilde 2 bölge, koruma altına alındı
Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem Eşcinsel sapkınların provokatif yürüyüşüne müdahale! Uyarıyı dinlemediler
Gündem

Eşcinsel sapkınların provokatif yürüyüşüne müdahale! Uyarıyı dinlemediler

İstanbul Valiliği'nin eşcinsel sapkın yürüyüşe izin vermemesinin ardından Taksim'de gerçekleşen provokasyona güvenlik güçlerince müdahale edildi. Polisin müdahalesi sonrası en az 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 19:57:00 - 2021-06-26 19:58:59
Eşcinsel sapkınların provokatif yürüyüşüne müdahale! Uyarıyı dinlemediler

İstanbul Valiliği'nin eşcinsel sapkın yürüyüşe izin vermemesine rağmen yürüyüşün Taksim'de yapılacağını açıklandı.

Uyarıyı dinlemeyince müdahale edildi

​Ancak yürüyüşe Beyoğlu kaymakamlığının da izin vermediği ve gruba güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.

İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen bir grup, Odakule'de basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.

20 kişiye gözaltı

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan bazı sokaklarda güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı. ​Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede 20 kişi gözaltına alındı.

Webtekno'dan Müslüman Türk milletine skandal hakaret!
Webtekno'dan Müslüman Türk milletine skandal hakaret! "Eşcinsel sapkınlar ileri zekalı, millet gerizekalı" algısı

Medya

Webtekno'dan Müslüman Türk milletine skandal hakaret! "Eşcinsel sapkınlar ileri zekalı, millet gerizekalı" algısı

Çocuklarımız sapkınların kıskacında
Çocuklarımız sapkınların kıskacında

Gündem

Çocuklarımız sapkınların kıskacında

Anneliği yok etmeye meyilli LGBT sapkınlığını savunanlara bakın! Samimiyetsiz mesajlar!
Anneliği yok etmeye meyilli LGBT sapkınlığını savunanlara bakın! Samimiyetsiz mesajlar!

Gündem

Anneliği yok etmeye meyilli LGBT sapkınlığını savunanlara bakın! Samimiyetsiz mesajlar!

Sapkınlığın yuvası olan Disney'den yeni ahlaksızlık! Bu çizgi filme dikkat!
Sapkınlığın yuvası olan Disney'den yeni ahlaksızlık! Bu çizgi filme dikkat! "Türkleri savaşarak yıkamazsınız ama..."

Medya

Sapkınlığın yuvası olan Disney'den yeni ahlaksızlık! Bu çizgi filme dikkat! "Türkleri savaşarak yıkamazsınız ama..."

13 AB ülkesi, eşcinsel sapkınlara geçit vermeyen Macaristan'ı kınadı
13 AB ülkesi, eşcinsel sapkınlara geçit vermeyen Macaristan'ı kınadı

Dünya

13 AB ülkesi, eşcinsel sapkınlara geçit vermeyen Macaristan'ı kınadı

İstanbul Valiliğinden eşcinsel sapkınlara ret!
İstanbul Valiliğinden eşcinsel sapkınlara ret!

Gündem

İstanbul Valiliğinden eşcinsel sapkınlara ret!

Sakarya Üniversitesi sapkınlığa geçit vermedi
Sakarya Üniversitesi sapkınlığa geçit vermedi

Gündem

Sakarya Üniversitesi sapkınlığa geçit vermedi

Milletin değerleriyle çarpışan CHP'den eşcinsel sapkınlara tam destek!
Milletin değerleriyle çarpışan CHP'den eşcinsel sapkınlara tam destek!

Gündem

Milletin değerleriyle çarpışan CHP'den eşcinsel sapkınlara tam destek!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay