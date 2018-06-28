Eşcinsel sapkınların illegal film provokasyonuna Valilik geçit vermedi!

Müslüman kesimleri kışkırtmaya devam eden eşcinsel sapkınların film provokasyonuna Ankara Valiliği geçti vermedi. Ankara Valiliği'nden eşcinsel sapkınlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından Komünist LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) organizesinde 28.06.2018 günü saat 19.30’da Çankaya ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkez’inde 'Onur' (Pride) isimli film gösterisi yapılacağı bilgisi elde edilmiştir” denildi.

İllegal film gösteriminin yasaklandığını duyurulduğu açıklamanın devamında ise şu ifadeler kulanıldı:

“Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f maddesi hükümleri doğrultusunda 28.06.2018 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ve Çankaya ilçesi Nazım Hikmet Kültür Merkez’inde düzenlenmek istenen söz konusu film gösterimi organizasyonu Valiliğimizce yasaklanmıştır.”