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Gündem

Eşcinsel sapkınları destekleyen markalar için boykot kampanyası

Sözde “Onur Haftası”nı kutlayarak eşcinsel sapkınlara destek veren firmalar için, mütedeyyin kesimden boykot çağrıları geldi. Söz konusu firmalara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:03:00 -
Eşcinsel sapkınları destekleyen markalar için boykot kampanyası

 yeniakit.com.tr  Dünyanın dört bir yanında yürüttükleri lobi faaliyetleriyle virüs gibi yayılan eşcinsel sapkınlar, Türkiye’de de faaliyet yürütmeye çalışıyor. Türk-İslam medeniyetine tamamen ters düşen ve Din-i Mübin tarafından ‘haddi aşan mel’unlar’ olarak nitelendirilen LGBTİ’ler, ülkemizde de yayılmaya çalışıyor.

Her yıl Haziran’da sözde ‘Onur Haftası’ kutlayan sapkınlara, birtakım markalardan da destek geldi. Başını, Türkiye’de de faaliyet yürüten yabancı firmaların çektiği şirketler, peş peşe yaptıkları açıklamalarla eşcinsellere arka çıktı.

Adidas, Puma gibi firmalar için Türkiye’de mütedeyyin kesimden boykot çağrıları yapıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, markaların eşcinsellere destek vermek için yayınladıkları mesajların üzerine "boykot" yazılarak defalarca kez paylaşıldı. Boykot çağrılarına destekler de gitgide büyüyor.

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Yorumlar

Doğal Boykot

Millette ( Ak pertililer hariç) zaten o markaları alacak para yok.
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Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

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