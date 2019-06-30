Eşcinsel sapkınlara destek veren CHP’lilere AK Parti’den tepki!

Hakan Öztürk yeniakit.com.tr

CHP’li belediyelerin yurtdışı destekli LGBTİ’li sapkınlara yönelik ‘sevgi kazanacak’ desteğine AK Partililerden tepki yağdı. CHP’liliren eşcinsel sapkınlara verdiği desteği eleştiren AK Partililer, “CHP zihniyetine özgü bir müptezellik.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bizim için hür yaşamak Rabbimizin istediği doğrultuda yaşamaktır”

İstanbul’da yürüyüş yasak olmasına rağmen, “Tereddütsüz yürüyeceğiz” diyen eşcinsel sapkınlara, “Hür doğup hür yaşayanlara selamla…” sözleriyle destek veren CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, AK Partili Mehmet Metiner tepki gösterdi. Eşcinsellere destek veren CHP’lilerin nasıl bir sapkınlığa kapıldıklarına dikkat çeken Metiner, “Aşkımız da değişmez bizim, gerçeklerimiz de... Bizim için hür yaşamak Rabbimizin istediği doğrultuda yaşamaktır. Bizim gerçekliğimiz bu yüzden değişmez. CHP zihniyetinin aşkı ve gerçekliği bize uymaz. Herkesin yaşam tarzı kendinedir. Başkasına kendi aşklarını ve gerçeklerini dayatmak isteyenler hürlükten bahsetmesinler.” şeklinde konuştu.

“CHP zihniyetine özgü bir müptezellik”

Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere CHP’li Belediyelerin sapkınlara destek için sıraya girmesini eleştiren AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Sevgi her yerde her zaman kazansın, eyvallah. Lakin hürlük maskesi altında bu millete başka şeylerin sevdirilmeye çalışılması ancak CHP zihniyetine özgü bir müptezellik olabilir. Hür doğduk hür yaşıyoruz.Ama o birileri için hürriyet isteyen CHP zihniyetinin dün ezanımızın dahi diline nasıl müdahale ettiğini ve dini yaşam tercihimizi nasıl tehdit olarak görüp yok etmeye çalıştığını unutmadığımız gibi bugün de “kara Fatma!” söylemi üzerinden nasıl bir hürriyet amaçladıklarını unutmayacağız elbet.”

Bülent Turan ile Ahmet Hamdi Çamlı da tepki gösterdi!

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale Belediyesi tarafından paylaşılan “Aşkım da değişebilir gerçeklerim de...Bugün ve her zaman sevgi kazanacak!” şeklindeki paylaşımı “Çanakkale içinde vurdular beni” klibiyle eleştirirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, “Nefsin, Haz’ın kulu kölesi olarak hilkat dışına savrulmuşluğu ‘hür’lük’ gören CHP ile dünyalarımız çok farklı, çok şükür!” yorumuyla tepki gösterdi.