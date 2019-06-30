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Eşcinsel sapkınlara destek veren CHP’lilere AK Parti’den tepki!

CHP’li birçok belediyenin, sözde onur yürüyüşü dolayısıyla sapkın eşcinsellere destek mesajları yayınlamasına AK Parti cephesinden tepki geldi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP’li belediyelerin sosyal medya hesaplarından sapkınlara yönelik destekleri eleştirilere sebep oldu.

30 Haziran 2019 Pazar 18:40
Eşcinsel sapkınlara destek veren CHP’lilere AK Parti’den tepki!

 Hakan Öztürk  yeniakit.com.tr 

CHP’li belediyelerin yurtdışı destekli LGBTİ’li sapkınlara yönelik ‘sevgi kazanacak’ desteğine AK Partililerden tepki yağdı. CHP’liliren eşcinsel sapkınlara verdiği desteği eleştiren AK Partililer, “CHP zihniyetine özgü bir müptezellik.” değerlendirmesinde bulundu.  

“Bizim için hür yaşamak Rabbimizin istediği doğrultuda yaşamaktır”

İstanbul’da yürüyüş yasak olmasına rağmen, “Tereddütsüz yürüyeceğiz” diyen eşcinsel sapkınlara, “Hür doğup hür yaşayanlara selamla…” sözleriyle destek veren CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, AK Partili Mehmet Metiner tepki gösterdi. Eşcinsellere destek veren CHP’lilerin nasıl bir sapkınlığa kapıldıklarına dikkat çeken Metiner, “Aşkımız da değişmez bizim, gerçeklerimiz de... Bizim için hür yaşamak Rabbimizin istediği doğrultuda yaşamaktır. Bizim gerçekliğimiz bu yüzden değişmez. CHP zihniyetinin aşkı ve gerçekliği bize uymaz. Herkesin yaşam tarzı kendinedir. Başkasına kendi aşklarını ve gerçeklerini dayatmak isteyenler hürlükten bahsetmesinler.” şeklinde konuştu.  

“CHP zihniyetine özgü bir müptezellik”

Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere CHP’li Belediyelerin sapkınlara destek için sıraya girmesini eleştiren AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Sevgi her yerde her zaman kazansın, eyvallah. Lakin hürlük maskesi altında bu millete başka şeylerin sevdirilmeye çalışılması ancak CHP zihniyetine özgü bir müptezellik olabilir. Hür doğduk hür yaşıyoruz.Ama o birileri için hürriyet isteyen CHP zihniyetinin dün ezanımızın dahi diline nasıl müdahale ettiğini ve dini yaşam tercihimizi nasıl tehdit olarak görüp yok etmeye çalıştığını unutmadığımız gibi bugün de “kara Fatma!” söylemi üzerinden nasıl bir hürriyet amaçladıklarını unutmayacağız elbet.”

Bülent Turan ile Ahmet Hamdi Çamlı da tepki gösterdi!

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale Belediyesi tarafından paylaşılan “Aşkım da değişebilir gerçeklerim de...Bugün ve her zaman sevgi kazanacak!” şeklindeki paylaşımı “Çanakkale içinde vurdular beni” klibiyle eleştirirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, “Nefsin, Haz’ın kulu kölesi olarak hilkat dışına savrulmuşluğu ‘hür’lük’ gören CHP ile dünyalarımız çok farklı, çok şükür!” yorumuyla tepki gösterdi. 

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:40
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Mehmet Metiner
  4. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan
  5. CHP’li Belediyeler
  6. LGBTİ
  7. CHP'li belediyelerden LGBTİ'lilere destek

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat38 dk önce
    Bizim Adaleti kuranda bildirilen şekilde temin etmemiz zorunludur. Aksi takdir bu ağızdan çıkan kelime hem küfrün yerini alır hemde bu büyük bir aldatmaca ve zulüm olur Adalet kelimesini kullanıp biz din odaklı değiliz demek ise çok büyük bir sapmışlıktır. Her sorunun cevabı hüküm içeren ilahi kitabın içindedir ve bu çözümler kitaba göre küfrü seçenlere ve bozgunculuk ve ahlaksızlık yolunu tutanlara şiddeti içermektedir. Masabaşı veya siyaset gibi gayri meşru yolları tutanlar ise Allahın doğru yolundan sapmış olanlar olmaktadır. Bu Allahın büyük günah adlettiği ve bir kavmin helakine sebep olmuş bir fiildir Allahın taraftarı olmayanlar ve onun hükümlerini istemeyenler zaten müslüman değildirler Kafirlerle münasebet ise Kuranda belirlenmiştir. Ahlaksızlığın müminler arasında yayılmasını isteyenlere dünya ve ahirette azap vardır Bozgunculuk yapanların cezasıda sürülmeleri kol ve ayakların çapraz kesimi veya asılmalarıdır. Kafire şiddet mümine merhamet ise Kuranda müslümanın vasfıdır. Kafirlerle cihad ise emirdir Dost edinme ise onlardan olmaya vesile haramdır. Din düşmanlığı bariz ahlaksız dağdaki pkk destekçisi bir muhalif grup ile kim çoğunluk gelirse ona tabi oluruz anlayışı ise asla mümkün olmayacak bir durumdur Bu haramdır ve küfürdür Doğru yol ise Allahın hükümlerinin uygulanmasıdır ki bu uğurda ölünür bölünülür hicret edilir
  • hizipsavarhizipsavar39 dk önce
    KİMSE BİR ŞEY DEMSİN KİSE BİR ŞEY YAPMASIN MİLLET İBNELERİ GÖRÜYOR BİZ DEDİK AMA DİNLEMEDİLER ŞİMDİ KENDİLERİ GÖRSÜN. SORUN YOK.DERE YATAĞI ENNİDE SONUDA YOLUNU BULUR.
  • YorumcuYorumcu47 dk önce
    Ben anladım ki artık Türkün içindeki chp yok edildiğinde dünya müslümanları ve insanlar kurtulacak! Hain şerefsiz holo ! Devlet bunlara çok kısık ses çıkarmaya başladı. Bu ahlakın yok olması demek
  • DikkatDikkat51 dk önce
    erkek olup kadın gibi davrananlar saadet zinciri gibi çoğalıyor.sistem şöyle işliyor.ava giden avlanır misali.özendirme .görsel medya yoluyla..
  • ucubeucube52 dk önce
    Bu en öndeki sakalı  ..yi kim .. falan mı ki acaba?
  • AliAli53 dk önce
    Yeliz'in Türkçesi hiç anlaşılmıyor , o söfor nasıl vekil oldu ?

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