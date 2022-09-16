Eşcinsel sapkınlar tutuştu! İstanbul'da düzenlenecek dev eylem gözlerini korkuttu
Eşcinsel sapkınların yurt dışı fonlu temsilcileri, İstanbul Saraçhane'de on binlerin katılımı ile düzenlenecek "LGBT" karşıtı yürüyüş için tutuştu. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Büyük Aile Buluşması etkinliği sebebi ile siyasi partilere açık mektup yayınladı.
Yeniakit.com.tr
Fikirde Birlik Platformu Başkanı Kürşat Mican öncülüğünde başlayan eşcinsellik karşıtı protestolar, ülke genelinde yoğun ilgi görüp, gün geçtikçe büyürken, İstanbul Saraçhane Parkı, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.
Pazar günü saat 16:00'da düzenlenecek, on binler katılım sağlamasının beklendiği Büyük Aile Buluşması, eşcinsellerin yurt dışı fonlu temsilcilerini tutuşturdu.
Yürüyüşün iptali için başvurdular!
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), protestonun iptali için İstanbul Valiliği’ne başvuru yaptıklarını açıkladı.
Dernek tarafından yapılan açıklamada, siyasi partilere mektup gönderildiği de belirtildi:
Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+’larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz.